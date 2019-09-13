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الرئيسية | حوادث | عدد قتلى "حافلة الرشيدية" يرتفع إلى 27 شخصا

عدد قتلى "حافلة الرشيدية" يرتفع إلى 27 شخصا

عدد قتلى "حافلة الرشيدية" يرتفع إلى 27 شخصا
محمد ايت حساين
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 19:40

ارتفعت حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين بوادي الدرمشان، جماعة الخنك إقليم الرشيدية، صبيحة الأحد الماضي، إلى 27 شخصا، بعدما عثرت فرق الإنقاذ على ثلاث جثث أخرى مساء اليوم الجمعة بمياه سد الحسن الداخل.

ومازالت فرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين آخرين محتملين، بعدما تم العثور على 27 جثة وإنقاذ 30 شخصا، رغم أن مساعد سائق الحافلة أكد في تصريح لأحد المنابر الإعلامية أن الحافلة كان على متنها 49 شخصا بالإضافة إلى السائق ومساعده.

وذكر مصدر مسؤول لهسبريس أن فرق الإنقاذ تم تعزيزها بفرقة متخصصة تابعة للبحرية الملكية التي تتوفر على تقنية التصوير تحت الماء وأجهزة أخرى إلكترونية دقيقة، من أجل البحث عن مفقودين محتملين وسط مياه سد الحسن الداخل.

وكان كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والجنرال دوركوردارمي قائد جهاز الدرك الملكي، قد حلوا بمكان انقلاب الحافلة، حيث وقفوا على عملية البحث عن المفقودين التي تباشرها فرق الإنقاذ، وقاموا أيضا بزيارة تفقدية للمصابين الذين يتابعون العلاجات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - زواقي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 20:32
لا حول ولا قوة إلا بالله .يارب السلامة
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2 - مهاجر الجمعة 13 شتنبر 2019 - 20:34
لا حول ولا قوة الا بالله، بلا تعليق، انتهى الكلام، رحم الله الشهداء. في الجنة ان شاء الله.
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3 - الحمولة الزائدة الجمعة 13 شتنبر 2019 - 20:35
علما أن الحافلة المنكوبة محملة ب 60 شخص تقريبا !!!!. السؤال : بين الدار البيضاء والريصاني كم هي عدد السدود الأمنية التي صادفتها الحافلة في الطريق..؟؟ ألم تصادف في طريقها أعوان المراقبة الطرقية التابعين لوزارة النقل والتجهيز؟؟ أين ربط المسؤولية بالمحاسبة؟!!
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4 - زهير الجمعة 13 شتنبر 2019 - 20:36
مساعد سائق الحافلة صرح لأحد المنابر الإعلامية أن الحافلة كان على متنها 49 شخصا بالإضافة إلى السائق ومساعده، يعني المجموع 51 شخص!! إلى حدود الساعة تم انتشال 27 جثة زائد 30 شخص تم إسعافهم!! هذا يعني أن مساعد السائق كذاب!! يجب تقديمه أمام النيابة العامة لمسائلته و محاكمته
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