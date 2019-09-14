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كُتّاب وآراء
درك أولاد امبارك يوقف 9 أشخاص بتهم مختلفة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد امبارك بإقليم بني ملال، الجمعة، من توقيف 09 أشخاص بشبهات متنوعة تتوزع بين ترويج الكحول ومسكر "ماحيا" والسكر العلني.
وبحسب مصار هسبريس، فإن العملية التي جاءت على إثر حملة قامت بها عناصر الدرك الملكي بأولاد امبارك بتنسيق مع القيادة الجهوية وتحت إشراف القائد الإقليمي، أسفرت عن توقيف رجل له سوابق عدلية وسبق أن صدرت في حقه 13 مذكرة بحث وطنية، بالإضافة إلى امرأة عليها ثلاث مذكرات بحث، وذلك بشبهة ترويج الكحول بمختلف أنواعها ومسكر ماء الحياة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العملية نفسها، التي تندرج في إطار الإستراتيجية العامة للدرك الملكي الهادفة إلى محاربة مختلف أنواع الظواهر المشينة وتجفيف منابعها، عرفت توقيف سبعة أشخاص بسبب السكر العلني واستهلاك المخدرات، وتحرير محضر في حق شاب كان يحاول التحرش بفتيات مؤسسة تعليمية.
يذكر أن العناصر الدركية ذاتها تمكنت خلال حملتها من حجز 300 لتر من "ماحيا" معدة للبيع، و30 لترا من الخمور، و700 قنينة من الجعة.