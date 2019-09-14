تهريب مخدرات مغربية يسقط 28 شخصا بإسبانيا

متابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية، بتنسيق مع قوات الحرس المدني وأفراد الجمارك بمختلف موانئ إقليم الأندلس، من اعتقال 28 شخصا، مغاربة وإسبان، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية مختصة في تهريب الحشيش من المغرب نحو مدينة ويلبا الجنوبية".

ووفق ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فإن تفكيك هذه العصابة الإجرامية تم بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح مراقبة التراب الأيبيري، مشيرة إلى أن الأمنيين نفذوا 13 عملية مداهمة شملت منازل ومستودعات ومخابئ سرية وسط حقول زراعية بمدينة ويلبا الفلاحية.

وأوردت صحيفة "لابنغوارديا"، نقلا عن وكالة "EFE"، أن عمليات المداهمة والتفتيش أسفرت عن حجز مبالغ مالية ضخمة و25 سيارة رباعية الدفع تستخدم في نقل الممنوعات نحو مختلف المدن الإسبانية، ضمنها سيارات فخمة، إضافة إلى جرار وقارب صيد وأربعة زوارق مجهزة بمحركات قوية.

"جرى أيضا ضبط ثلاث درجات مائية وطائرة بدون طيار وهواتف محمولة وأجهزة اتصال لا سلكية بغرض تفادي الوقوع في قبضة الأمنيين، إلى جانب ستة أسلحة نارية والعديد من الوثائق المزورة"، يضيف المنبر الإعلامي ذاته، الذي أكد أن التحقيقات بشأن هذه المنظمة الإجرامية بدأت منذ شهر يناير الماضي.

وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فإن أفراد هذه الشبكة تمكنوا من إدخال 12 ألف كيلوغرام من الحشيش في ظرف أسبوع، مبرزا أن هذه المنظمة تنشط منذ سنوات بمنطقة الأندلس الجنوبية، قبل أن يتم اعتقال أفرادها الـ28 عقب عمليات رصد ومراقبة دامت تسعة أشهر.

ويواجه الموقوفون تهما متعددة، من ضمنها "الانتماء إلى منظمة إجرامية تتاجر بالممنوعات، وحيازة الأسلحة بطريقة غير قانونية، والسرقة، والتزوير، وإلحاق الأذى بصحة المواطنين".

وستنطلق جلسات محاكمتهم فور الانتهاء من مرحلة الاستنطاق التمهيدي، الذي يهدف إلى جمع المزيد من المعطيات.