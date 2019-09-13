حريق مهول يدمر "براكات سويقة بندباب" بفاس

رشيد الكويرتي من فاس (صور: سعد القادري)

دمر حريق شب، مساء اليوم الجمعة، بسويقة بندباب بفاس حوالي 50 براكة عشوائية لبيع الخضر والتوابل والأدوات المدرسية وبضائع مختلفة، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى محلات تجارية ومنازل مجاورة ملحقة بها خسائر كبيرة.

ووفق ما عاينته هسبريس، فقد أتى هذا الحريق على ما لا يقل عن 4 محلات تجارية قبل امتداد ألسنة اللهب إلى الطوابق الأولى للشقق السكنية التي توجد أسفلها هذه الدكاكين؛ وهو ما أدى إلى إلحاق أضرار جزئية بشقتين سكنيتين وبتجهيزاتهما المنزلية، فضلا عن إحراق النوافذ الخارجية لمؤسسة للتكوين المهني كائنة بجوار السويقة المذكورة.

وقد أصيب سكان المنازل المجاورة للسويقة المذكورة بحالة من الهلع خوفا من امتداد ألسنة اللهب إلى الشقق السكنية التي يقطنونها، حيث سارعوا إلى الهرب نحو الأزقة والشوارع المجاورة؛ فيما أدى الدخان الكثيف الناجم عن احتراق الأغطية البلاستيكية للبراريك العشوائية إلى إصابة عدد من المواطنين بحالة اختناق، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى الغساني بفاس لتلقي الإسعافات الضرورية.

وسخرت مصالح الوقاية المدنية، التي عاب عليها المتضررون في تصريحاتهم لهسبريس وصولها المتأخر إلى مكان الحادث، في تدخلها لإخماد هذا الحريق 5 شاحنات إطفاء و30 عنصرا إطفائيا، إلى جانب سيارتي إسعاف.

وفتحت المصالح الأمنية لفاس تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحريق، الذي تجهل أسباب اندلاعه.