24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:2816:5519:4020:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. حجز أعداد مهمة من طائر الحسون بإقليم خنيفرة (5.00)

  2. المقايضة .. حيلة ناجعة في الأرجنتين زمن الأزمة (5.00)

  3. مكتب السكك يطلق عروضا بمناسبة الموسم الجديد (5.00)

  4. الجيش المغربي يقتني صواريخ وقنابل متطورة بقيمة مليار دولار (3.00)

  5. رضا الشامي يدخل على خطّ قضية هاجر الريسوني (1.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | جثة ترفع حصيلة قتلى "حادثة الرشيدية" إلى 28

جثة ترفع حصيلة قتلى "حادثة الرشيدية" إلى 28

جثة ترفع حصيلة قتلى "حادثة الرشيدية" إلى 28
محمد ايت حساين
السبت 14 شتنبر 2019 - 11:45

أعلنت سلطات ولاية درعة تافيلالت أن عدد قتلى حادثة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بوادي الدرمشان، الأحد الماضي في جماعة الخنك بإقليم الرشيدية، ارتفع من 27 إلى 28 بعدما عثرت فرق الإنقاذ على جثة أخرى صباح اليوم السبت، بمياه سد الحسن الداخل.

ومازالت فرق الإنقاذ لليوم السابع تواصل البحث عن مفقودين آخرين محتملين وسط مياه السد ضواحي الرشيدية، بعدما تم العثور على 28 جثة وإنقاذ 30 شخصا، فيما عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة غير معروف، خصوصا مع احتمال أنها كانت تقل عددا كبيرا من المواطنين، وتجاوزت العدد المسموح به قانونيا، ما يؤكد أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وتم تعزيز فرق البحث المكونة من الوقاية المدنية والدرك والجيش والقوات المساعدة بفرقة متخصصة تابعة للبحرية الملكية، تتوفر على تقنية التصوير تحت الماء وأجهزة أخرى إلكترونية دقيقة، من أجل البحث عن مفقودين محتملين وسط مياه سد الحسن الداخل.

وكان كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والجنرال دوركوردارمي قائد جهاز الدرك الملكي، حلوا بمكان انقلاب الحافلة بأمر من الملك محمد السادس، حيث وقفوا على عملية البحث عن المفقودين التي تباشرها فرق الإنقاذ، وقاموا أيضا بزيارة تفقدية للمصابين الذين يتابعون العلاجات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المسافر المقهور السبت 14 شتنبر 2019 - 12:06
جل الركاب تووفو الا السائق ومساعديه لأن زجاج الحافلات الحديثة لا يفتح وصعب التكسير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - Abdelhak السبت 14 شتنبر 2019 - 12:07
يرحمهم الله. التهور هذه هي نتيجته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - متتبع السبت 14 شتنبر 2019 - 12:13
مساعد السائق صرح أن عدد ركاب الحافلة 51 بمن فيهم السائق و مساعده!! بعد الحادث المؤلم وإلى حدود الساعة تبين أن عددهم كان 58 منهم 30 قتيل!! إذا تبين أنه كذب، يجب إنزال أقصى العقوبات عليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
4 - زواقي السبت 14 شتنبر 2019 - 12:20
بدون تعليق.......
لا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم اجعلهم من الشهداء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
5 - م المصطفى السبت 14 شتنبر 2019 - 12:35
رحم الله كل هذه الأعداد من الشهداء الذين انتقلوا إلى عفو الله جراء هذه الفاجعة الأليمة، والتي يجب أن تناقش في البرلمان تفاديا لوقوع مصيبة من هذا النوع، والتي لم يعرف لحد الساعة العدد الكامل لراكبي هذه الحافلة.
فسائق الحافلة ومساعده يعرفان حق المعرفة عدد الركاب.
مما يفسر على أن بعض السائقين لهم العادة لنجاوزات غير قانونبة من حيث عدد الركاب.
فحادثة حافلة الدرمشان يجب أن تصبح قاعدة للدراسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - احمد السبت 14 شتنبر 2019 - 12:44
كارثة من العيار الثقيل.
لكن الادهى هو سكوت المسؤولين .من المفروض ان تقوم القيامة على الواقعة وتسقط رؤوس من له مثقال ذرة من صلة بالحادث .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - Citoyenne السبت 14 شتنبر 2019 - 13:04
Le car était surchargé , les chauffeurs veulent faire de superprofits,etvoilà l.e résultat.Bravo aux équipes de sauvetage.je tire mon chapeau.Bravo colonel responsable de la protection civilebravo à tous les techniciens : gendarmerie , armée forces auxiliaires !!!!!!!i
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.