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الرئيسية | حوادث | مصالح الدرك توقف مبحوثا عنه لترويج المخدرات

مصالح الدرك توقف مبحوثا عنه لترويج المخدرات

مصالح الدرك توقف مبحوثا عنه لترويج المخدرات
حميد رزقي
الأحد 15 شتنبر 2019 - 07:31

أفلحت عناصر الدرك الملكي ببني ملال في توقيف شخص أربعيني سبق أن صدرت في حقه 80 مذكرة بحث وطنية من طرف مصالح الدرك والأمن، خاصة بجهة بني ملال خنيفرة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن الموقوف من مواليد 1971 بأولاد امبارك، وكان ينشط في ترويج المخدرات بمناطق أولاد أكناو، وسيدي جابر، وأفورار، وسيدي عيسى، وأولاد ازمام والفقيه بن صالح وبني ملال وأزيلال، إلى جانب عدد من المناطق المجاورة.

وذكرت المصادر ذاتها أن تحريات عناصر الدرك الملكي ببني ملال وأولاد امبارك حددت من قبل مكان أنشطة المشتبه فيه، إلا أن مباغتتها للمكان المشبوه لم تسفر سوى عن حجز حوالي 40 كيلوغراما من الممنوعات، ما أدى بها إلى الإصرار من جديد على مراقبة المعني بالأمر إلى حين الإطاحة به في كمين محكم شل حركته على الفور؛ وذلك بمنطقة قايد المراس بجماعة أولاد أكناو بإقليم بني ملال.

جدير بالذكر أن العملية أسفرت، أيضا، عن حجز سيارة خفيفة كانت تحمل صفائح مزورة، ومبلغ مالي متحصل من عائدات التجارة الممنوعة، وكمية محدودة من مخدري الشيرا والكوكايين.

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