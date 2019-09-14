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الرئيسية | حوادث | تنسيق الأمنيّين ينهي نشاط مروجين للمخدرات

تنسيق الأمنيّين ينهي نشاط مروجين للمخدرات

تنسيق الأمنيّين ينهي نشاط مروجين للمخدرات
هسبريس من الرباط
السبت 14 شتنبر 2019 - 15:35

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، اليوم السبت، من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أفاد بأن عمليات البحث والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز سيارة نفعية محملة بما مجموعه طن و630 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بالإضافة إلى مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 41 و49 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

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