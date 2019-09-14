حجز حبوب "إكستازي" في محطة فاس السككيّة

رشيد الكويرتي من فاس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم السبت، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 33 و55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق ما أوردته ولاية أمن فاس، فإن المشتبه فيهما من ذوي السوابق في هذا المجال، أحدهما كانت ترافقه ابنته البالغة من العمر 9 سنوات، مشيرة إلى أنه تم توقيفهما على مستوى محطة القطار بفاس مباشرة بعد وصولهما من مدينة طنجة وهما في حالة تلبس بحيازة 1720 قرصا مهلوسا من مخدر "الإكستازي".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، يضيف مصدر هسبريس، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل من له علاقة بهذه الأفعال الإجرامية.