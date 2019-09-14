سقوط من أعلى شلالات أوزود يصرع سائحا ألمانيا

هسبريس من الرباط

لقي سائح ألماني الجنسية مصرعه، مساء السبت، بعدما سقط من أعلى شلالات أوزود بإقليم أزيلال.

ووفق مصدر هسبريس، فإن "السائح انزلقت رجله من أعلى الشلال، بعدما تجاوز علامة تمنع المرور، نتيجة وضعه القدم على إحدى الصخور المبتلة بالماء".

وتابع المصدر نفسه في تصريح لهسبريس أن "الألماني الشاب لم يمت في الحين، بل بقي حيا لدقائق، ليفارق الحياة قبيل قدوم سيارة الإسعاف التي نقلت جثته إلى المستشفى للتشريح".

وزاد المصدر عينه أنه "فور إخطارها، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان لفتح تحقيق حول ملابسات الحادث".

وناشد المصدر نفسه السلطات "إحاطة قمة شلالات أوزود بسياج، بغية الحد من مثل هذه الحوادث، لأن علامة (ممنوع المرور) غير كافية إن نحن أردنا تجنب حوادث أخرى مستقبلا"، على حد تعبيره.