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الرئيسية | حوادث | سقوط من أعلى شلالات أوزود يصرع سائحا ألمانيا

سقوط من أعلى شلالات أوزود يصرع سائحا ألمانيا

سقوط من أعلى شلالات أوزود يصرع سائحا ألمانيا
هسبريس من الرباط
السبت 14 شتنبر 2019 - 18:05

لقي سائح ألماني الجنسية مصرعه، مساء السبت، بعدما سقط من أعلى شلالات أوزود بإقليم أزيلال.

ووفق مصدر هسبريس، فإن "السائح انزلقت رجله من أعلى الشلال، بعدما تجاوز علامة تمنع المرور، نتيجة وضعه القدم على إحدى الصخور المبتلة بالماء".

وتابع المصدر نفسه في تصريح لهسبريس أن "الألماني الشاب لم يمت في الحين، بل بقي حيا لدقائق، ليفارق الحياة قبيل قدوم سيارة الإسعاف التي نقلت جثته إلى المستشفى للتشريح".

وزاد المصدر عينه أنه "فور إخطارها، حلت عناصر الدرك الملكي بعين المكان لفتح تحقيق حول ملابسات الحادث".

وناشد المصدر نفسه السلطات "إحاطة قمة شلالات أوزود بسياج، بغية الحد من مثل هذه الحوادث، لأن علامة (ممنوع المرور) غير كافية إن نحن أردنا تجنب حوادث أخرى مستقبلا"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - السبت 14 شتنبر 2019 - 18:10
شحال خايية تخلي السياحة فأوروبا و تجي تموت فهاد البلاد
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12
2 - ولد البلاد السبت 14 شتنبر 2019 - 18:13
هاد ممنوع المرور تلقاها مكتوبة بالعربية و بالصباغة ديال الماء مند عهد الموحدين....راه التحدير يا عباد الله خاص يكون بالعربية وبلغات أجنبية فرنسية اسبانية انجليزية....و تلقا سبارة الاسعاف جات معطلة كالعادة....كزن غير اتصلوا بالاسعاف ديال المانيا كون عتقو السيد....
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28
3 - الوجدي السبت 14 شتنبر 2019 - 18:13
وصول سيارة الا سعاف لدقائق. على ما اظن وصول سيارة الاسعاف لساعات
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7
4 - متتبعة السبت 14 شتنبر 2019 - 18:17
وماتدري نفس باي ارض تموت مكتاب لو العمر فديك البلاصة
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14
5 - هشام ل السبت 14 شتنبر 2019 - 18:19
شلالات ازود من الأعلى تشكل خطرا كنا هناك وغامرنا بالتقاط صور تذكارية يصيبك الدوار من الأعلى ان نظرت الى الأسفل يجب على الجهات المعنية وضع حواجز حواجز لمنع الناس من الاقتراب من المنحدر. شكرا هيسبريس
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16
6 - Hassan Sima السبت 14 شتنبر 2019 - 18:22
گاين لمگيقنعش گيقلب على الإثارة أگثر حتى گيجبهـا في أذية نفسه بلا مانزيدو فيه أنا ضد فگرة السياج لأن أصلا الخطر حاظر ولو بعد واحد متر لأن الإرتطام بالصخور معروفة نهـايته
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3
7 - عدنان السبت 14 شتنبر 2019 - 18:25
رحمه الله. لا تقولون لي ن الرحمة لا تجوز على الغير المسلم! بل هي تجوز حتى على الحيوان. هناك فرق بالدعاء له بالرحمة و الدعاء له بالمغفرة . شكرا
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1
8 - غريبة السبت 14 شتنبر 2019 - 18:29
المصدر ذاته كلهم من خرجو على ثلك الأرض السعيدة بمواقعهم الإكترو إستغلالية والتي تنشر فقط الفضائح عوظ ان تنشر اشياء تمنع مثل هاته الكوارث التي باتت تنتشر بقوة في ثلك الإقليم.
وأتحذا مواقعهم الإكتروإستغلالية والمافيوزية والمخزنية بإمتياز أن توجه أصابع الاتهام لمن هو مسؤول على ذلك.
والله ارحم الميت سواء ألماني او أمازيغي او عربي يجب الحد على الجميع من الكوارث الغير طبيعية.
والسلام.
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3
9 - الملاحظ السبت 14 شتنبر 2019 - 18:41
منتج سياحي بدون حواجز الأمان....فيه نوع من الاستهتار بارواح البشر.....
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7
10 - Gala السبت 14 شتنبر 2019 - 18:46
كثير من السياح يغامرون بأرواحهم لاخذ الصور. في بعض الأحيان كنت احبس أنفاسي عندما أرى شخصا يأخذ صورة على مشارف الشلال. الحل في رأيي هو وضع حواجز مانعة لسقوط الناس garde corps
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8
11 - عبد السلام اطراشلي السبت 14 شتنبر 2019 - 18:47
من المفروض ان يكون الموقع محصنا من كل أنواع المخاطر بكل مايلزم من إشارات وحواجز. أما حتى يقع الحادث وبعدها تعطي الجهات المسؤولة نواياها.....
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9
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