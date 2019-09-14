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الرئيسية | حوادث | أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة

أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة

أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة
هسبريس من الرباط
السبت 14 شتنبر 2019 - 20:15

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة والعنف ضد الأصول، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع التمثيل بجثة الضحية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء كانت قد عاينت، في الثاني من شهر شتنبر الجاري، جثة سيدة تم التمثيل بها وإضرام النار فيها، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث الميداني، والخبرات التقنية والبيولوجية المنجزة بمسرح الجريمة، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع هذه القضية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والخبرات الجينية لتشخيص هوية الضحية التي تم اكتشاف جثتها بعدما دخلت مرحلة التحلل الكلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - محمد صيدلي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:33
روح عزيزه عند الله
الله أكبر .. إنشالله ياخد جزاء
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14
2 - مغربي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:36
ليكون العدل صارما يجب ان يعدم امام الملأ عبرة للآخرين .
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19
3 - مجرم شاكر لقانون الدولة السبت 14 شتنبر 2019 - 20:39
كشهادة مني على الوضع القانوني و الامني الهزيل فيالمغرب اعطي مثال لاحد اعرفه مند صغره وهو يمتهن السرقة بالعنف و الجرح العمد التجاه الابرياء و خصوصا في ساعات الصباح مع الساعة المشؤومة اي انه كريسور ولكن حسب كلامه فانه يمسك في واحدة من اصل ثلاثون عملية يأخد حكم مخفف و مع عفو ويخرج ليكمل توضيحق للقانون الكغربي المثقوب و هو شاكر للدولة و دعمها له
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10
4 - صالح السبت 14 شتنبر 2019 - 20:39
لا حول ولا قوة الا بالله.اتقوا الله في النساء .اللهم احفظ شبابنا واولادنا من كل مصيبة .
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9
5 - Allal السبت 14 شتنبر 2019 - 20:39
الإعدام إن ثبتت عليه التهمة٠ لا رحمة ولا شفقة لأمثال هذا٠
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6 - حسن السبت 14 شتنبر 2019 - 20:40
بدون محاكمة الى الى الاعدام مباشرة حالة العود
وتشويه الجتة .
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7 - غريب السبت 14 شتنبر 2019 - 20:41
من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة والعنف .؟؟؟؟حلل وناقش.!!!
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8 - التازي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:42
نحن نعيش ثورة معلومات ، أصبح شبه مستحيل إخفاء أي جريمة مهما حاول المجرم إخفاء الأدلة ، لكل شيء بصمة إلكترونية أو بيولوجية ، أعطيكم مثل حي : ورقة شجر من مسرح الجريمة بقيت على سيارة مجرم كانت دليل إدانته بعدما تحليل شفرتها الوراثية و إثبات أن المجرم كان في موقع الجريمة التي وقعت في غابة.
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9 - الإعدام السبت 14 شتنبر 2019 - 20:45
الإعدام لمثل هؤلاء القتلة المجرمين الذين يعثون في الأرض فسادا
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10 - صابر السبت 14 شتنبر 2019 - 20:46
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمها . ونرجوا من العدالة اقصى العقوبات وهو الاعدام .
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11 - حسن المغترب السبت 14 شتنبر 2019 - 20:48
تحية خاصة لرجال الامن، رغم صعوبة العمل الا انهم صبورون، اتمنى ان يلتفت الحموش لهده الفئة في المجتمع لتحسين ظروف عملهم، و رواتبهم، و تطوير أساليب تكوينهم، هم يسهرون على حماية امن المواطن و الدولة.
كدالك أطلب من الشباب الالتحاق بافوج الأمن و تطهير البلاد من كل أشكال العنف و السرقة و الكريساج.
تمنيت لو حكم بالاعدام على هدا الوحش الآدمي.
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12 - محمد السبت 14 شتنبر 2019 - 20:51
لو تم تطبيق عقوبة الإعدام لما سمعنا بمثل هذه الجرائم .لو كانت الضحية إحدى قريبات أولئك الذين ينادون بإلغاء هذه العقوبة لما تفهموا أن إعدام مثل هؤلاء هو السبيل الوحيد لردع هؤلاء المجرمين بدلا من سجون خمس نجوم....
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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13 - مغربي السبت 14 شتنبر 2019 - 20:51
يتم تحديد هوية المجرم قبل التعرف على هوية الضحية..
يا اما البوليس ديالنا واعر بزاف ياما المجرمين المغاربة مفضيين.
مادمت في المغرب فلا تستغرب.
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