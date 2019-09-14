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كُتّاب وآراء
أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة والعنف ضد الأصول، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة القتل العمد مع التمثيل بجثة الضحية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمنطقة مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء كانت قد عاينت، في الثاني من شهر شتنبر الجاري، جثة سيدة تم التمثيل بها وإضرام النار فيها، وذلك قبل أن تسفر عمليات البحث الميداني، والخبرات التقنية والبيولوجية المنجزة بمسرح الجريمة، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات ودوافع هذه القضية، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والخبرات الجينية لتشخيص هوية الضحية التي تم اكتشاف جثتها بعدما دخلت مرحلة التحلل الكلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
الله أكبر .. إنشالله ياخد جزاء
وتشويه الجتة .
كدالك أطلب من الشباب الالتحاق بافوج الأمن و تطهير البلاد من كل أشكال العنف و السرقة و الكريساج.
تمنيت لو حكم بالاعدام على هدا الوحش الآدمي.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
يا اما البوليس ديالنا واعر بزاف ياما المجرمين المغاربة مفضيين.
مادمت في المغرب فلا تستغرب.