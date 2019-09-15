نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في "وادي ماسة‬"

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

شهد وادي ماسة، الواقع في غرب إقليم اشتوكة آيت باها، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، لاسيما من فصيلة "البوري"؛ في واقعة لم تشهدها المنطقة إطلاقا، ولازالت أسبابها مجهولة.

عبد الله طيرى، الفاعل الجمعوي بمنطقة ماسة، قال في تصريح لهسبريس إن "النفوق الجماعي لكميات كبيرة من الأسماك بوادي ماسة يستلزم تدخلا عاجلا للقطاعات المعنية من أجل فتح تحقيق في هذه الظاهرة النادرة، التي تهدد البيئة المحلية، للبحث عن أسبابها والحلول العاجلة لتفادي تكرارها".

ويُرجّح أن يكون انخفاض مستوى الأوكسجين في مياه الوادي السبب الرئيسي في نفوق الأسماك التي تعيش في وادي ماسة؛ وذلك في انتظار نتائج التحليلات المخبرية، التي ستؤكد ما إذا كانت للواقعة علاقة بسموم أو مواد ملوثة بالنهر أو عوامل أخرى.