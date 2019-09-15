24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الدخل الجزافي يقلق مهنيي "التاكسيات" قبل نيْل الحماية الاجتماعية
- هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟
- تقرير: اعتماد "مخطط أليوتيس" يرفع من ناتج قطاع الصيد البحري
- منظمة أجنبية تراسل الملك وتطالب بمليار سنتيم
- أصيلة .. أمنيون يطاردون مقترفا لجريمة قتل عمد
لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)
- منظمة أجنبية تراسل الملك وتطالب بمليار سنتيم - (60)
- لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين - (45)
- رصيف الصحافة: ابنة عمة الملك تفتتح مطعما "استثنائيا" وسط الرباط - (38)
- سقوط من أعلى شلالات أوزود يصرع سائحا ألمانيا - (38)
- تقرير دولي: "الحشيش" يسد رمق مليون مغربي ويجتاح بلدان أوروبا - (36)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في "وادي ماسة"
شهد وادي ماسة، الواقع في غرب إقليم اشتوكة آيت باها، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، لاسيما من فصيلة "البوري"؛ في واقعة لم تشهدها المنطقة إطلاقا، ولازالت أسبابها مجهولة.
عبد الله طيرى، الفاعل الجمعوي بمنطقة ماسة، قال في تصريح لهسبريس إن "النفوق الجماعي لكميات كبيرة من الأسماك بوادي ماسة يستلزم تدخلا عاجلا للقطاعات المعنية من أجل فتح تحقيق في هذه الظاهرة النادرة، التي تهدد البيئة المحلية، للبحث عن أسبابها والحلول العاجلة لتفادي تكرارها".
ويُرجّح أن يكون انخفاض مستوى الأوكسجين في مياه الوادي السبب الرئيسي في نفوق الأسماك التي تعيش في وادي ماسة؛ وذلك في انتظار نتائج التحليلات المخبرية، التي ستؤكد ما إذا كانت للواقعة علاقة بسموم أو مواد ملوثة بالنهر أو عوامل أخرى.