24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. قنبلة في إقليم تاونات (5.00)

  2. السرطان يهدد رحاب (5.00)

  3. إدانة أمريكي بالبيدوفيليا عقب إعادته من المغرب (5.00)

  4. لشكر ينتقد "مدّ الرجعيّين" وينادي بدعم النساء من لدن اليساريّين (5.00)

  5. القضاء البلجيكي يحقق في اتهام وزير بالفساد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في "وادي ماسة‬"

نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في "وادي ماسة‬"

نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في "وادي ماسة‬"
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 15 شتنبر 2019 - 10:15

شهد وادي ماسة، الواقع في غرب إقليم اشتوكة آيت باها، نفوق أعداد كبيرة من الأسماك، لاسيما من فصيلة "البوري"؛ في واقعة لم تشهدها المنطقة إطلاقا، ولازالت أسبابها مجهولة.

عبد الله طيرى، الفاعل الجمعوي بمنطقة ماسة، قال في تصريح لهسبريس إن "النفوق الجماعي لكميات كبيرة من الأسماك بوادي ماسة يستلزم تدخلا عاجلا للقطاعات المعنية من أجل فتح تحقيق في هذه الظاهرة النادرة، التي تهدد البيئة المحلية، للبحث عن أسبابها والحلول العاجلة لتفادي تكرارها".

ويُرجّح أن يكون انخفاض مستوى الأوكسجين في مياه الوادي السبب الرئيسي في نفوق الأسماك التي تعيش في وادي ماسة؛ وذلك في انتظار نتائج التحليلات المخبرية، التي ستؤكد ما إذا كانت للواقعة علاقة بسموم أو مواد ملوثة بالنهر أو عوامل أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.