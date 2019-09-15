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الرئيسية | حوادث | ‪اغتصاب قاصر يجر شابا إلى الاعتقال بتيمولاي

‪اغتصاب قاصر يجر شابا إلى الاعتقال بتيمولاي

‪اغتصاب قاصر يجر شابا إلى الاعتقال بتيمولاي
مصطفى البكار من كلميم
الأحد 15 شتنبر 2019 - 11:10

أحالت عناصر الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي ببويزكارن، أمس، على أنظار النيابة بالمحكمة الابتدائية بكلميم، شخصا في بداية عقده الثالث، يشتبه في تورطه في قضية متعلقة باغتصاب فتاة قاصر بجماعة تيمولاي.

واستنادا إلى مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن أسرة الضحية تقدمت الجمعة بشكاية إلى مصالح الدرك الملكي، تفيد بتعرض ابنتها البالغة من العمر 15 سنة للتغرير والاغتصاب، ليتم توقيف المشتكى به في اليوم نفسه ووضعه تحت الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة.

وزادت المصادر ذاتها أن وكيل الملك بابتدائية كلميم أمر الضابطة القضائية بإعادة تعميق البحث مع المعني بالأمر في التهم المنسوبة إليه، ومتابعته في حالة اعتقال.

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