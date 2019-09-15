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كُتّاب وآراء
520 قرص "إكستازي" تورط شابيْن بمدينة أكادير
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناءً على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت، شخصين يبلغان من العمر 24 سنة، وهما في حالة تلبس بحيازة 520 قرصا من مخدر الإكستازي.
وأورد مصدر أمني أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة أكادير كانت قد أوقفت المشتبه فيه الأول على متن حافلة لنقل المسافرين قادمة من مدينة طنجة، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 400 قرص من مخدر الإكستازي.
وفي سياق متصل، أسفرت عمليات البحث والتحري على توقيف شخص آخر يشتبه في ارتباطه بهذه القضية، تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية إضافية من أقراص الإكستازي تبلغ 120 قرصا، وفقا للمصدر ذاته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.