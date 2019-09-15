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الرئيسية | حوادث | تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان

تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان

تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان
هسبريس من وزان
الأحد 15 شتنبر 2019 - 13:45

ألقت عناصر الدرك الملكي بسيدي رضوان بإقليم وزان القبض على شخصين يشتبه في تورطهما بحيازة وتهريب أعداد مهمة من الطيور من فصيلة "الحسون".

وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوفيْن، اللذيْن كانا على متن دراجة نارية، حاولا الفرار وسط الحقول خلال مرور دورية روتينية لعناصر من الدرك الملكي على مستوى أحد الدواوير التابعة لجماعة بني كلة لتتم مطاردتهما وإيقافهما.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن العملية توجت بإيقاف الشخصين المعنيين، وهما في العشرينيات من العمر، متحوزيْن بأعداد مهمة من الطيور داخل أقفاص صغيرة غير صحية، وفي ظروف مزرية تشكل تهديدا لحياتها.

جدير بالذكر أن فصيلة طائر الحسون محمية وممنوع صيدها أو محاولة تهجيرها خارج المغرب أو تحنيطها للزينة بمقتضيات قانون 05/29، الذي تسهر على تطبيقه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بهدف الحفاظ عليها من الانقراض.

وقد جرى العمل على إطلاق سراح هذه الطيور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن. كما جرى وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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