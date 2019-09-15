24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟
- مجلس الحسابات يحصي "اختلالات النظافة" بالبيضاء
- مصرع امرأة بعد إغلاق طفلتها زجاج أحد نوافذ السيارة على رقبتها
- ترحيل سكان المدينة القديمة بالبيضاء .. والسلطات تفاوض مالكين
- صوت الهامش: مناجم أحولي
- تصنيف جديد: المغرب يغيب عن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم - (56)
- وزارة التربية تنفي جلب أساتذة من السنغال لتدريس اللغات والعلوم - (44)
- هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟ - (41)
- رصيف الصحافة: ابنة عمة الملك تفتتح مطعما "استثنائيا" وسط الرباط - (38)
- سقوط من أعلى شلالات أوزود يصرع سائحا ألمانيا - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان
ألقت عناصر الدرك الملكي بسيدي رضوان بإقليم وزان القبض على شخصين يشتبه في تورطهما بحيازة وتهريب أعداد مهمة من الطيور من فصيلة "الحسون".
وحسب مصادر هسبريس، فإن الموقوفيْن، اللذيْن كانا على متن دراجة نارية، حاولا الفرار وسط الحقول خلال مرور دورية روتينية لعناصر من الدرك الملكي على مستوى أحد الدواوير التابعة لجماعة بني كلة لتتم مطاردتهما وإيقافهما.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن العملية توجت بإيقاف الشخصين المعنيين، وهما في العشرينيات من العمر، متحوزيْن بأعداد مهمة من الطيور داخل أقفاص صغيرة غير صحية، وفي ظروف مزرية تشكل تهديدا لحياتها.
جدير بالذكر أن فصيلة طائر الحسون محمية وممنوع صيدها أو محاولة تهجيرها خارج المغرب أو تحنيطها للزينة بمقتضيات قانون 05/29، الذي تسهر على تطبيقه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بهدف الحفاظ عليها من الانقراض.
وقد جرى العمل على إطلاق سراح هذه الطيور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن. كما جرى وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.