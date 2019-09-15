24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة (5.00)

  2. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

  3. جطو يرصد افتقار غُرف الجراحة بالمستشفيات إلى السلامة الصحية (5.00)

  4. حافلة صدئة تتحول إلى ملجأ لعائلات سورية نازحة (5.00)

  5. تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة

أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة

أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة
رشيد الكويرتي من فاس
الأحد 15 شتنبر 2019 - 19:02

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازتها.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق ما أعلنته ولاية أمن فاس، بنقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، وذلك مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 996 قرصا من مخدر "إكستازي".

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف مصدر هسبريس، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.