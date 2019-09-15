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كُتّاب وآراء
أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة؛ وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية وحيازتها.
وجرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق ما أعلنته ولاية أمن فاس، بنقطة للمراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، وذلك مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 996 قرصا من مخدر "إكستازي".
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف مصدر هسبريس، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.