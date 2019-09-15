24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. أمن البيضاء يوقف متورطا في قتل وحرق فتاة (5.00)

  2. نخبة جديدة من الكفاءات..فقط؟ (5.00)

  3. جطو يرصد افتقار غُرف الجراحة بالمستشفيات إلى السلامة الصحية (5.00)

  4. حافلة صدئة تتحول إلى ملجأ لعائلات سورية نازحة (5.00)

  5. تهريب طائر الحسّون يورّط شخصين بضواحي وزّان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | مستخدم في "محلبة" يقتل زبونا بسكين في طنجة

مستخدم في "محلبة" يقتل زبونا بسكين في طنجة

مستخدم في "محلبة" يقتل زبونا بسكين في طنجة
جمال سماحي من تطوان
الأحد 15 شتنبر 2019 - 16:45

انتهت مشاداة كلامية بـ"محلبة" بحي الخربة بمدينة طنجة، اليوم، بجريمة قتل راح ضحيتها زبون عشريني، إثر تلقيه طعنات سكين من طرف مستخدم.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الجاني، وهو شاب عشريني يعمل بـ"المحلبة"، لم يستسغ طريقة طلب الضحية لوجبة الفطور، فدخل معه في مشاداة كلامية، تطورت إلى جريمة قتل، بعدما وجه إليه طعنات قاتلة على مستوى البطن.

المصادر ذاتها أضافت أن الضحية (ع.س)، وهو شاب في ربيعه السادس والعشرين، كان يعمل في ورشات البناء، وينحدر من سوق الأربعاء، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمكان، متأثرا بخطورة الإصابة.

وحسب المصادر ذاتها فإن السلطات الأمنية حلت بمكان الجريمة، بمعية عناصر الوقاية المدنية، ليتم توقيف الجاني، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.