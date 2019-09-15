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كُتّاب وآراء
مستخدم في "محلبة" يقتل زبونا بسكين في طنجة
انتهت مشاداة كلامية بـ"محلبة" بحي الخربة بمدينة طنجة، اليوم، بجريمة قتل راح ضحيتها زبون عشريني، إثر تلقيه طعنات سكين من طرف مستخدم.
مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الجاني، وهو شاب عشريني يعمل بـ"المحلبة"، لم يستسغ طريقة طلب الضحية لوجبة الفطور، فدخل معه في مشاداة كلامية، تطورت إلى جريمة قتل، بعدما وجه إليه طعنات قاتلة على مستوى البطن.
المصادر ذاتها أضافت أن الضحية (ع.س)، وهو شاب في ربيعه السادس والعشرين، كان يعمل في ورشات البناء، وينحدر من سوق الأربعاء، لفظ أنفاسه الأخيرة بالمكان، متأثرا بخطورة الإصابة.
وحسب المصادر ذاتها فإن السلطات الأمنية حلت بمكان الجريمة، بمعية عناصر الوقاية المدنية، ليتم توقيف الجاني، فيما نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات.