عصابة "ميسي الحشيش" تسقط في قبضة الأمن

هسبريس - إفي

أعلن جهاز الحرس المدني الإسباني، اليوم الأحد، عن تفكيك عصابة "ميسي الحشيش" المتخصصة في الاتجار بالمخدرات.

وأبرز الجهاز في بيان اعتقال 78 شخصا (70 رجلا و8 سيدات) في إطار العملية التي أسفرت عن ضبط أكثر من 6 أطنان من الحشيش و5 زوارق و17 سيارة ومبلغ نقدي بقيمة 480 ألف يورو و6 قطع سلاح.

وكانت العصابة- التي يتزعمها المغربي "ع.ح" الملقّب بإسم لاعب برشلونة ليونيل ميسي تتمركز في إقليمي إشبيلية وقادش، إذ تمكن الحرس المدني من تفكيك واحدة من أكثر التنظيمات الخطيرة في إسبانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 15 مذكرة توقيف بحق أعضاء آخرين في العصابة.