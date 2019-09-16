24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:41
|07:08
|13:27
|16:53
|19:37
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المنتخب الإسباني يحرز لقب كأس العالم لكرة السلة
- غضب تجار سوق إنزكان
- شرطة مراكش تحقق في شكاية بجماعة العطاوية
- طفل يرفع حصيلة "حادثة الرشيدية" إلى 29 قتيلا
- أمن فاس يضبط شحنة "إكستازي" على متن حافلة
هل يشكل تقرير "مجلس جطو" أرضية التعديل الحكومي المرتقب؟ (5.00)
هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟ (5.00)
- تصنيف جديد: المغرب يغيب عن قائمة أفضل 500 جامعة في العالم - (113)
- الاستغناء عن استمارة المعلومات بالبوابات الحدودية - (112)
- الوزير بنعبد القادر يكشف عن مشروع "المصالحة بين الإدارة والمواطن" - (97)
- هل ترسل "تقارير جطو" وزراء إلى خارج "حكومة العثماني" المقبلة؟ - (68)
- هذه التفاصيل الكاملة لإلغاء "جذاذة السفر" بالمعابر الحدودية للمغرب - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة شرطة سطات
تمكّنت عناصر الأمن بمدينة سطات، الأحد، من إيقاف ما مجموعه 11 شخصا، للاشتباه في اقترافهم أفعال مخالفة للقانون، وتتعلّق بالسكر والسرقة وحيازة السلاح الأبيض، كلّ حسب المنسوب إليه، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقهم.
وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الأمن بسطات شنّت، منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، حملة بعد التواصل مع الساكنة، همّت حي دلاس وميمونة والنسيم والمعاريف، بمشاركة جميع رؤساء الدوائر الأمنية، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية تنفيذا لتعليمات والي أمن سطات؛ وهو أسفر عن إيقاف 11 شخصا منهم مطلوبون للقضاء، وتنقيط 15 فردا آخرين.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم تمهيديا وعرضهم على سلطة الملاءمة بالدائرة الاستئنافية بسطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.