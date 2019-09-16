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الرئيسية | حوادث | حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة شرطة سطات

حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة شرطة سطات

حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة شرطة سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 08:30

تمكّنت عناصر الأمن بمدينة سطات، الأحد، من إيقاف ما مجموعه 11 شخصا، للاشتباه في اقترافهم أفعال مخالفة للقانون، وتتعلّق بالسكر والسرقة وحيازة السلاح الأبيض، كلّ حسب المنسوب إليه، في انتظار عرضهم على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار المناسب في حقهم.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الأمن بسطات شنّت، منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، حملة بعد التواصل مع الساكنة، همّت حي دلاس وميمونة والنسيم والمعاريف، بمشاركة جميع رؤساء الدوائر الأمنية، تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية تنفيذا لتعليمات والي أمن سطات؛ وهو أسفر عن إيقاف 11 شخصا منهم مطلوبون للقضاء، وتنقيط 15 فردا آخرين.

وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، مع الاستماع إليهم تمهيديا وعرضهم على سلطة الملاءمة بالدائرة الاستئنافية بسطات، للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.

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