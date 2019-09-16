حجز كيلوغرامات من المخدرات بمعبر "باب سبتة"

هسبريس - و.م .ع

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني ضمن فرقة المراقبة المشتركة بمعبر "باب سبتة" من إحباط عملية تهريب 10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي إن فرقة المراقبة المشتركة، بين المديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أخضعت سيارة عائلية لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على هذه الكمية من المخدرات، مدسوسة في حقيبة أمتعة وداخل كرسي للأطفال بالسيارة.

وأكد المصدر ذاته أن سائق السيارة، وهو مغربي مقيم في إسبانيا، أحيل على الشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث في هذه العملية؛ تحت إشراف النيابة العامة المختصة.