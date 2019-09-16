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الرئيسية | حوادث | سقوط قتيل ومصابين جراء حادث سير في ميدلت

سقوط قتيل ومصابين جراء حادث سير في ميدلت

سقوط قتيل ومصابين جراء حادث سير في ميدلت
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 18:08

أنهت حادثة سير، وقعت بالجماعة الترابية أمرصيد في إقليم ميدلت، حياة شاب في العشرينيات من عمره، مخلفة، أيضا، مصابين نقلوا إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات.

ووفق مصدر محلي، فإن الضحية هو سائق إحدى السيارتين المصطدمتين، الذي لم يلفظ أنفاسه الأخيرة إلا وقت وصوله إلى المستشفى متأثرا بجروحه الخطيرة.

مصدر هسبريس من مستشفى ميدلت ذكر أن الحادث طال 5 أشخاص، توفي أحدهم ونقل الأربعة الآخرون إلى المشفى، اثنان وجّها إلى فاس وآخران لا يزالان في ميدلت.

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