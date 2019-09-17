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الرئيسية | حوادث | مداهمة مصنع "ماحيا عشوائية" بجماعة بني كلّة

مداهمة مصنع "ماحيا عشوائية" بجماعة بني كلّة

مداهمة مصنع "ماحيا عشوائية" بجماعة بني كلّة
هسبريس من وزان
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 02:20

داهمت مصالح الدرك الملكي بسيدي رضوان معملا عشوائيا لتقطير مسكر ماء الحياة بدوار "فج القلعة"؛ التابع للنفوذ الترابي لجماعة بني كلة في إقليم وزان.

وحجزت المصالح الدركية، خلال هذه العملية، حوالي طن من التين المخمر والمعبأ داخل براميل، بالإضافة إلى وسائل ومعدات تستعمل في عملية التقطير.

وأفضت العملية إلى إيقاف شاب يبلغ من العمر حوالي 24 سنة، ينحدر من ضواحي مدينة مكناس، في وقت تمكن شركاؤه من الفرار مستغلين جنح الظلام بعد مقاومة شرسة وتحريض كلاب من فصيلة "البيتبول" على عناصر الدرك.

وجاءت العملية، وفقا لمصدر أمني، على إثر إخبارية توصلت بها مصالح الدرك تتعلق باستغلال أشخاص غرباء لجنبات وادي في هذه الأنشطة المحظورة، حيث فعلت مداهمة أسفرت عن حجز الكميات سالفة الذكر.

الموقوف جرى وضعه رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت جرى إصدار مذكرة بحث في حق الفارين.

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