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"خيانة الأمانة" تعتقل مستخدما بوكالة بسيدي قاسم
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 06:45
أوقفت عناصر الضابطة القضائية بسيدي قاسم مستخدما بوكالة لتحويل الأموال، يشتبه في تورطه في اختلاس مبالغ مالية مهمة تقارب الـ90 ألف درهم من صندوقها وخيانة الأمانة.
وأفاد مصدر هسبريس بأن الموقوف، الذي ينشط بإحدى التنظيمات الموازية لحزب معروف، استغل منصبه للاستيلاء على تحصيلات مالية دون وجه حق.
وقد جرى وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار إحالته على أنظارها لتحديد جلسة محاكمته وفق المنسوب إليه من تهم.