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الرئيسية | حوادث | الدرك يوقف مرشحين للهجرة السرية شمال أكادير

الدرك يوقف مرشحين للهجرة السرية شمال أكادير

الدرك يوقف مرشحين للهجرة السرية شمال أكادير
رشيد بيجيكن من أكادير
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 03:25

تمكّنت، أمس، مصالح الدرك الملكي بسرية أكادير من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية، وذلك بشاطئ "إمسوان"، شمال المدينة ذاتها، إذ تحركت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمدينة.

وأسفر التدخّل الأمني عن توقيف 9 مرشحين للهجرة السرية، كلهم مغاربة، إلى جانب حجز أمتعة ومعدات يُرجح أنها كانت ستُستعمل في ركوب قارب تقليدي من أجل الهجرة عبر البحر؛ وذلك بعد حملة تمشيطية واسعة بالشاطئ سالف الذكر وفي المناطق الجبلية المجاورة.

الأبحاث الأولية التي فعّلتها مصالح الدرك الملكي بسرية أكادير مع الموقوفين أفضت إلى تحديد هوية أحد الواقفين وراء تنظيم محاولة الهجرة، والذي عمّمت مذكرة بحث وطنية في حقه من أجل توقيفه.

وأحيل المعنيون بالأمر على المركز القضائي لدرك أكادير؛ وذلك في إطار تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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