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كُتّاب وآراء
سقوط جدار بيت يُنهي حياة طفل في دوار ببلفاع
لقي طفل، يبلغ عمره 5 سنوات، مصرعه بعد أن سقط عليه جدار من الآجر وسط منزل أسرته في دوار "آيت علي"، التابع للجماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة آيت باها.
وأورد شهود عيان أن الطفل كان يلعب بمحاذاة جدار داخل منزل أسرته، قبل أن ينهار جزء منه، فهوى عليه مخلفا وفاته على الفور، متأثرا برضوض وجروح بليغة.
ونُقلت جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ فيما فتحت السلطات المحلية والدركية تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.