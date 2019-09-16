24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. غلاء "مرموزة" يقضي على دور الدباغة .. والاندثار يواجه "الهيضورة" (5.00)

  2. حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة شرطة سطات (5.00)

  3. أنقرة تعلن ارتفاع البطالة إلى نسبة 13% في تركيا (5.00)

  4. أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة (5.00)

  5. لهيب أسعار الكراء يكوي الطلبة أمام ضعف بنيات الاستقبال بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سقوط جدار بيت يُنهي حياة طفل في دوار ببلفاع‬

سقوط جدار بيت يُنهي حياة طفل في دوار ببلفاع‬

سقوط جدار بيت يُنهي حياة طفل في دوار ببلفاع‬
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 21:25

لقي طفل، يبلغ عمره 5 سنوات، مصرعه بعد أن سقط عليه جدار من الآجر وسط منزل أسرته في دوار "آيت علي"، التابع للجماعة الترابية بلفاع، إقليم اشتوكة آيت باها.

وأورد شهود عيان أن الطفل كان يلعب بمحاذاة جدار داخل منزل أسرته، قبل أن ينهار جزء منه، فهوى عليه مخلفا وفاته على الفور، متأثرا برضوض وجروح بليغة.

ونُقلت جثة المفارق للحياة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ فيما فتحت السلطات المحلية والدركية تحقيقا في ظروف وملابسات الحادث.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Allal الاثنين 16 شتنبر 2019 - 21:57
إذا كان الجدار كان آيل للسقوط فهذا تقصير واضح من أصحاب هذا المنزل٠ وسائل التواصل الإجتماعى تعج بأخبار الحوادث التي يذهب ضحيتها أبرياء وبسبب تهور البعض٠ القتل والموت والتشرميل وكأن كل ما يقع متعمد ومقصود للحد من النمو السكاني٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - hicham الاثنين 16 شتنبر 2019 - 22:10
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ارزق اهله الصبر و السلوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.