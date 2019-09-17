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الرئيسية | حوادث | شبهة محاولة اغتصاب تلاحق ثلاثينيا نواحي برشيد

شبهة محاولة اغتصاب تلاحق ثلاثينيا نواحي برشيد

شبهة محاولة اغتصاب تلاحق ثلاثينيا نواحي برشيد
إبراهيم الحافظون من سطات
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 09:15

أفادت مصادر هسبريس بأن المركز الترابي للدرك الملكي بالدروة، سرية برشيد، تلقى الإثنين تصريحا مباشرا من أم طفلة في عامها الرابع، تكشف فيه محاولة جارها الثلاثيني اغتصاب ابنتها بدوار السراغنة نواحي برشيد.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة المختصة أمرت عناصر درك الدروة بنقل الطفلة مساء الإثنين رفقة والدتها نحو أحد الأطباء المحلّفين والمختصين بقضايا العنف ضد النساء والأطفال، بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بمدينة سطات، قصد القيام بالفحص وإنجاز تقرير طبي للتأكّد من تعرّض الطفلة للاغتصاب من عدمه، للاعتماد عليه في مجريات البحث التمهيدي المفتوح من قبل درك الدروة.

وأردفت المصادر نفسها بأن عناصر الدرك من المنتظر أن تستمع للمشتبه فيه في محضر تمهيدي، ومواجهته بشبهة محاولة الاغتصاب، بعدما تأكّدت الأم من سلامة ابنتها، في انتظار عرض جميع الأطراف على ممثل الحق العام بالدائرة الاستئنافية سطات، لإتمام مجريات التحقيق لكشف حقيقة الحادث، قصد اتخاذ القرار المناسب في النازلة.

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