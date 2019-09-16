حصيلة ضحايا "حادثة الرشيدية" ترتفع إلى 30 قتيلا

هسبريس من الرشيدية

أعلنت السلطات المحلية بالرشيدية أن حصيلة قتلى حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، على مستوى وادي الدرمشان بجماعة الخنك، ارتفعت صباح اليوم الإثنين إلى 30 شخصا، بعدما عثر على جثة طفل.

ومازالت فرق الإنقاذ لليوم التاسع على التوالي تواصل البحث عن مفقودين آخرين محتملين وسط مياه سد الحسن الداخل ضواحي الرشيدية، بعدما تم العثور على 30 جثة وإنقاذ 30 شخصا؛ فيما عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة غير معروف، خصوصا أن الحافلة كانت تقل عددا كبيرا من المواطنين، وتجاوزت العدد المسموح به قانونيا، ما يؤكد أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.