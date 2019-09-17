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كُتّاب وآراء
المخدرات تقود ثلاثة أشخاص إلى السجن بتنغير
تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الشرطة بتنغير من توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والاتجار بها.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، من مصدر مطلع، فإن توقيف المشتبه فيهم جاء بعد عملية مراقبة وترصد قامت بها عناصر الشرطة القضائية، إثر إخبارية أفادتها بأن المعنيين بالأمر ينشطون في مجال ترويج المخدرات.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الشرطة حجزت بحوزة الموقوفين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 43 و37 سنة، عددا من صفائح مخدر الشيرا، تزن أزيد من أربعة كيلوغرامات، مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر ينحدرون من حي أيت أوجانا وحي أسفالو بمدينة تنغير.
ووفق المصدر نفسه فإن الموقوفين قدموا أمام النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، التي أمرت بإيداعهم السجن المحلي بورزازات، ومتابعتهم بالمنسوب إليهم.