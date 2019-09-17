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الرئيسية | حوادث | النصب والاحتيال وراء اعتقال شخص بجماعة الركادة

النصب والاحتيال وراء اعتقال شخص بجماعة الركادة

النصب والاحتيال وراء اعتقال شخص بجماعة الركادة
مصطفى البكار من تزنيت
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 05:44

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي لتزنيت، مساء الإثنين، من اعتقال شخص في عقده الرابع على خلفية تورطه في قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال.

وحسب معطيات توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مطلعة، فقد جاءت عملية توقيف المشتبه فيه، المتحدر من دوار الأشواك بجماعة الركادة، بعد شكاية تقدم بها أحد المواطنين لدى وكيل الملك بابتدائية تزنيت، تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال في مبلغ 30 ألف درهم إثر عملية شراء بقعة أرضية تمت بينه وبين الشخص الموقوف.

وأضافت المصادر ذاتها أن تفاعلا فوريا مع تعليمات وكيل الملك من جانب مصالح الدرك الملكي أسفر عن توقيف المشتكى به، وجرى وضعه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في انتظار متابعته بالمنسوب إليه.

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