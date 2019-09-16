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قتيل وجريحتان في حادثة سير بين طانطان وكلميم
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 22:35
لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طانطان وكلميم.
كما تسبب الحادث ذاته في إصابة فتاتين بجروح متفاوتة الخطورة عجلت بنقلهما نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم قصد إخضاعهما للعلاجات الضرورية، فيما تم توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.
ورجحت مصادر هسبريس أن تكون السرعة المفرطة وراء وقوع هذا الحادث المميت، في انتظار نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته مصالح الدرك الملكي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - وجدي من فرنسا الاثنين 16 شتنبر 2019 - 23:01
اول حاجة اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روض من رياض الجنه،وثاني حاجة سوف نتكلم عن حوادث السير في المغرب حتى يرث الله الارض ومن عليها ،للاسف في المغرب لا احد يحترم قوانين السير ولا علامات المرور ،حتى ظننت أن علامة قف وممر الراجلين لدكور وتزيين الطرقات فقط،وكذلك السرعة المفرطة ذاخل المدن وخارجها فحدث ولا حرج،إذن أصبح للأسف الموتى والجرحى عادي ونسمعها صباحا و عشية وفي المدن والقرية اذن لا نتعجب
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