قتيل وجريحتان في حادثة سير بين طانطان وكلميم

مصطفى البكار من تزنيت

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طانطان وكلميم.

كما تسبب الحادث ذاته في إصابة فتاتين بجروح متفاوتة الخطورة عجلت بنقلهما نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم قصد إخضاعهما للعلاجات الضرورية، فيما تم توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون السرعة المفرطة وراء وقوع هذا الحادث المميت، في انتظار نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته مصالح الدرك الملكي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.