24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. غلاء "مرموزة" يقضي على دور الدباغة .. والاندثار يواجه "الهيضورة" (5.00)

  2. حملة توقع بـ11 شخصا في قبضة شرطة سطات (5.00)

  3. أنقرة تعلن ارتفاع البطالة إلى نسبة 13% في تركيا (5.00)

  4. لهيب أسعار الكراء يكوي الطلبة أمام ضعف بنيات الاستقبال بسطات (5.00)

  5. خطر التشرميل (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | قتيل وجريحتان في حادثة سير بين طانطان وكلميم

قتيل وجريحتان في حادثة سير بين طانطان وكلميم

قتيل وجريحتان في حادثة سير بين طانطان وكلميم
مصطفى البكار من تزنيت
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 22:35

لقي شخص مصرعه، صباح اليوم، في حادث انقلاب سيارة خفيفة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طانطان وكلميم.

كما تسبب الحادث ذاته في إصابة فتاتين بجروح متفاوتة الخطورة عجلت بنقلهما نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي بكلميم قصد إخضاعهما للعلاجات الضرورية، فيما تم توجيه جثة الهالك نحو مستودع الأموات بالمستشفى ذاته.

ورجحت مصادر هسبريس أن تكون السرعة المفرطة وراء وقوع هذا الحادث المميت، في انتظار نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته مصالح الدرك الملكي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وجدي من فرنسا الاثنين 16 شتنبر 2019 - 23:01
اول حاجة اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل قبرهم روض من رياض الجنه،وثاني حاجة سوف نتكلم عن حوادث السير في المغرب حتى يرث الله الارض ومن عليها ،للاسف في المغرب لا احد يحترم قوانين السير ولا علامات المرور ،حتى ظننت أن علامة قف وممر الراجلين لدكور وتزيين الطرقات فقط،وكذلك السرعة المفرطة ذاخل المدن وخارجها فحدث ولا حرج،إذن أصبح للأسف الموتى والجرحى عادي ونسمعها صباحا و عشية وفي المدن والقرية اذن لا نتعجب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.