24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/09/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- بنعبد القادر يؤكد إلزامية التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين
- أخصائيون: دروس الدعم والتقوية نتيجة "فشل التعليم" في المملكة
- تكوين التكوينات .. هيئة التدريس، حكاية جريمة
- التشرميل في سلا
- حجز كيلوغرامات من المخدرات بمعبر "باب سبتة"
بنعبد القادر يؤكد إلزامية التكوين المستمر لتطوير كفاءات الموظفين (5.00)
سلطات البيضاء تشن "حربا ضروسا" ضد هجوم الحشرات الضارة (5.00)
مهني: "حكومة المنفى" تقدر المغرب .. "الجزائر الغريقة" تحتل القبايل (5.00)
أوجار يكشف تراجع ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المملكة (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
المخدرات توقع بسيدة في قبضة جمارك باب فرخانة
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 11:40
تمكنت عناصر جمارك باب فرخانة من توقيف امرأة كانت تعتزم إدخال كمية من المخدرات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر جمركية كانت تقوم بعملية تفتيش في إطار المهام المنوطة بها، قبل أن تضبط 500 غرام من المخدرات بحوزة امرأة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفة، التي تحمل الجنسية المغربية وتبلغ من العمر 50 عاما، أحيلت على الضابطة القضائية لتعميق البحث معها تحت إشراف النيابة العامة.