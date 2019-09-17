المخدرات توقع بسيدة في قبضة جمارك باب فرخانة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر جمارك باب فرخانة من توقيف امرأة كانت تعتزم إدخال كمية من المخدرات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عناصر جمركية كانت تقوم بعملية تفتيش في إطار المهام المنوطة بها، قبل أن تضبط 500 غرام من المخدرات بحوزة امرأة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفة، التي تحمل الجنسية المغربية وتبلغ من العمر 50 عاما، أحيلت على الضابطة القضائية لتعميق البحث معها تحت إشراف النيابة العامة.