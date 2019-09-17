جمارك باب فرخانة تحجز سيارة ووثائق مزورة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الجمارك المشتغلة بالمعبر الحدودي باب فرخانة بإقليم الناظور من حجز سيارة بوثائق مزورة، كان يقودها مغربي مقيم بمدينة مليلية.

مصدر هسبريس أورد أن جمارك المعبر ارتابت في أمر السيارة، فتبين لديها بعد فحصها أنها مزورة، ليتم حجزها وتوقيف سائقها البالغ 55 سنة.

وقد تمت إحالة الموقوف على الشرطة القضائية بالناظور لتعميق البحث، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية المدينة.