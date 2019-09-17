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الرئيسية | حوادث | عصابة متخصصة في السرقة تستغل تلميذتَين بأزيلال

عصابة متخصصة في السرقة تستغل تلميذتَين بأزيلال

عصابة متخصصة في السرقة تستغل تلميذتَين بأزيلال
حميد رزقي من أزيلال
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 13:27

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأزيلال، من إلقاء القبض على أفراد عصابة، متخصصة في السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، ضمن عناصرها فتاتان.

عناصر الشرطة القضائية للمنطقة الإقليمية بأزيلال تلقت شكايات من مواطنين تتضمّن تعرّضهم للسرقة عن طريق استدراجهم من طرف تلميذتين؛ قبل أن يستولي أفراد عصابة على ممتلكاتهم (مبالغ مالية وهواتف نقالة) بطريقة احترافية.

عناصر الأمن، التي كثفت أبحاثها وتحرياتها، توصلت إلى تفكيك العصابة التي تتكوّن من 6 أشخاص، من بينهم قاصران، تنشط في مجال السرقة بمدينة أزيلال.

يذكر أن الشرطة وضعت المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد الاستماع إليهما في بحث تمهيدي، تنفيذا لتعليمات الوكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال.

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