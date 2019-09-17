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الرئيسية | حوادث | ثلاثة مغاربة يفارقون الحياة في يوم واحد بكاتالونيا

ثلاثة مغاربة يفارقون الحياة في يوم واحد بكاتالونيا

ثلاثة مغاربة يفارقون الحياة في يوم واحد بكاتالونيا
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 17 شتنبر 2019 - 14:01

عرف إقليم كاتالونيا بالمملكة الإسبانية أسبوعا أسود، حيث لقي ثلاثة مواطنين مغاربة حتفهم، في أماكن وأوقات متفرقة.

مصدر هسبريس أورد أن الضحية الأولى شابة مغربية، في العشرينيات من عمرها، تلقت طعنات قاتلة في أحد محلات الترفيه بميناء برشلونة؛ على أيدي شابين.

أما الثاني فشاب في مقتبل العمر تعرض لحادثة بواسطة دراجة هوائية، والثالث شاب ألمّت به أزمة قلبية توفي على إثرها.

وقد جنّدت القنصلية العامة المغربية، التي يرأسها عبد الله بيدود المعين حديثا، مصالحها لتتبع الحوادث الثلاث، بتنسيق مع المصالح الإسبانية المختصة.

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