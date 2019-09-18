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كُتّاب وآراء
قضايا إجرامية تقود ثلاثة أشقاء إلى العدالة بسطات
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن سطات، أمس، ثلاثة أشقاء يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة تتعلّق بترويج المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح والسكر العلني البيّن، كل حسب المنسوب إليه.
وأفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الشرطة القضائية تمكّنت في بداية الأمر من ضبط أحد المشتبه فيهم في حالة تلبس بترويج المخدرات، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه عن توقيف اثنين من إخوته، بعدما كشفت عملية التنقيط بقاعدة البيانات الاسمية للأشخاص المبحوث عنهم ضلوعهما في أفعال إجرامية، تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والسكر العلني البين.
وبعد إشعار النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، أمرت بالاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي، قبل عرضهم أمام ممثل الحق العام للنظر في المنسوب إلى كل واحد منهم.