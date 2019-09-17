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كُتّاب وآراء
حريق مهول يلتهم غابة جبل لقرع نواحي تاونات
أتى حريق مهول، شب في ظروف غامضة انطلاقا من ظهر اليوم الثلاثاء، على حوالي 5 هكتارات من المقطع الغابوي جبل لقرع المحسوب على غابة ورغة العليا الكائنة بجماعة عين مدينة بإقليم تاونات.
ووفقا لما أورده الكولونيل محمد تاوتاو، المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بتاونات، في تصريح أدلى به لهسبريس، فإن المساحة التي دمرها الحريق المذكور تبقى مؤقتة، مبرزا أن ألسنة النيران التهمت خصوصا أشجار الصنوبر الحلبي والأشجار الثانوية على أجزاء متفرقة.
المسؤول الغابوي ذاته أوضح أن صعوبة تضاريس الغابة المذكورة، التي توجد على ارتفاع يناهز ألف متر عن سطح البحر، صعب من مهمة تدخل مجموعات الإطفاء على الأرض، مشيرا إلى أن عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة تشارك مصالح المياه والغابات في عملية التدخل لإطفاء هذا الحريق الذي قال إنه تم تحويطه والسيطرة عليه قبل حلول الظلام.
وأورد تاوتاو أن طائرتين متخصصتين في مكافحة الحرائق من نوع "كنادير"، تابعتين لمصالح الدرك الملكي، ساهمتا بفعالية في محاصرة هذا الحريق وإخماد بؤره، مبرزا أنهما نفذتا 10 طلعات جوية لكل واحدة منهما وأسقطتا حمولتهما من المياه على بؤر الحريق بعد التزود بها من إحدى حقينات السدود القريبة.
وعلمت هسبريس أن عامل إقليم تاونات، سيدي صالح داحا، انتقل شخصيا إلى عين المكان، رفقة لجنة إقليمية موسعة، وذلك للإشراف الميداني على عملية إخماد الحريق الذي فتحت السلطات المحلية والدرك الملكي تحقيقا في شأن ملابسات اندلاعه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
حالة غابات البلد هي صورة لما توجد عليه ثروات البلد الطبيعية
- يجب منع دخول السيارات
- منع التدخين
- منع الطهي
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يريد الخراب للغابات.. كفي...