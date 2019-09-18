الدرك يوقف متورطين في التهريب الدولي للمخدرات

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر من الدرك الملكي بمركز أصيلا وأخرى تابعة لسرية طنجة من توقيف ثلاثة أشخاص وحجز كمية من المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي.

وأوضحت مصادر هسبريس أنه بعد أسبوع من الترصّد وجمع المعلومات، تمكن الدركيون، بدعم من فرقة الكلاب المدربة والتدخل السريع، من ضبط أزيد من طنّين ونصف طن من مخدر الشيرا على مستوى دوار تاندلف بقيادة الساحل التابعة لسيدي اليمني بأصيلا.

وأضافت المصادر ذاتها أن كمية المخدرات كانت معدة للتهريب الدولي على شكل رزم، وأن العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص.

وقد تم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد باقي الأشخاص المتورطين في القضية.