الشرطة تستدعي نقابييْن من حزب النهج بالقنيطرة

هسبريس من الرباط

استدعت الشرطة القضائية بالقنيطرة، الثلاثاء، نقابييْن ينتميان إلى حزب النهج الديمقراطي، لاستفسارهما في محضر رسمي عن أسباب توزيعهما أوراقا في المنطقة الصناعية للتأكيد على أنهما مستعدان لإعطاء استشارة قانونية في أحد المراكز.

إدريس عدة، مناضل النهج عضو الكتابة الملحية الذي استُمع إليه، قال: "قضيت رفقة المناضل أنس عوينات لدى الشرطة القضائية أزيد من ثلاث ساعات، واجهتنا خلالها بتهمة القيام بمهنة خارج القانون في الوقت الذي ينظمها القانون".

وزاد عدة في تصريح لهسبريس أن "هذا المبرر فارغ، لأن السبب الحقيقي وراء الاستدعاء يتعلق بنزاع وقع لنا سابقا مع إحدى الشركات، التي رغبت في منع التنظيم من أداء وظيفة تواصلية مع العمال".

واستطرد المصدر نفسه بأنهما يجهلان ما إذا حفظ الملف أم لا، موردا: "أكدنا لهم أن ما يسمونه عملا خارج القانون، ينظم في مركز عبارة عن خلية استماع أسسها الحزب كأداة تمكنه من التواصل مع المواطنين، والغاية منها هي تأطير المواطنين المتمثلين في العمال بشكل عام، سواء في الفلاحة أو الصناعة".

وتابع قائلا: "ما قمنا به اعتبرناه يدخل ضمن نشاطنا الاعتيادي. كما أن خلية الاستماع هي الأخرى هيكل اعتيادي من ضمن هياكل أخرى يوظفها الحزب قصد التواصل مع المواطنين، زد على هذا أن استهدافنا جاء من طرف من لهم مصلحة في عدم معرفة العمال بحقوقهم حتى يشغلوهم 14 ساعة في اليوم كما هو حال القرون الوسطى"..