القوات المساعدة تكافح محترفي اللصوصية في بلفاع

هسبريس من اشتوكة آيت باها

تمكّنت عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة في قيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخصيْن، كانا على متن دراجة نارية بمنطقة "توسوس"، على إثر دورية اعتيادية، حيث أسفر تفتيشهما عن حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير كانت بحوزتهما.

وجرى توجيه الموقوفيْن، اللذين يقطان بجماعة آيت اعميرة ويتحدّران من ضواحي الخميسات، إلى المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، من أجل تعميق البحث معهما حول ظروف وملابسات حيازتهما لتلك الأسلحة البيضاء.

وتمكّن عدد من ضحايا عمليات السرقة بعدة مناطق تدخل ضمن نفوذ درك بلفاع من التعرف على الموقوفيْن، إذ سبق وأن سلباهم ما بحوزتهم من أغراض شخصية ومبالغ مالية في الشارع العام بالعنف وتحت التهديد بأسلحة بيضاء.

يُشار إلى أن منطقة بلفاع وإنشادن وآيت ميلك تشهد في الآونة الأخيرة ما وصفه متصلون بهسبريس بـ"الانفلات الأمني"، بعد أن "عادت ظاهرة استهداف المارة بالشارع العام ووسط المداشر وبجنبات المؤسسات التعليمية إلى الاستفحال، أبطالها غرباء مدججون في الغالب بأسلحة بيضاء"، على حد قولهم.

وطالب المتصلون السلطات الدركية بـ"التدخل العاجل لاستتباب الأمن بالمنطقة، بعد أن نابت عنها السلطات المحلية والقوات المساعدة في البصم على توقيفات لأفراد شبكات إجرامية متخصصة في الكريساج"، كما جاء على لسانهم.