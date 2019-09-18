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الرئيسية | حوادث | القوات المساعدة تكافح محترفي اللصوصية في بلفاع

القوات المساعدة تكافح محترفي اللصوصية في بلفاع

القوات المساعدة تكافح محترفي اللصوصية في بلفاع
هسبريس من اشتوكة آيت باها
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 13:44

تمكّنت عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة في قيادة بلفاع، ضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخصيْن، كانا على متن دراجة نارية بمنطقة "توسوس"، على إثر دورية اعتيادية، حيث أسفر تفتيشهما عن حجز أسلحة بيضاء من الحجم الكبير كانت بحوزتهما.

وجرى توجيه الموقوفيْن، اللذين يقطان بجماعة آيت اعميرة ويتحدّران من ضواحي الخميسات، إلى المركز الترابي للدرك الملكي ببلفاع، من أجل تعميق البحث معهما حول ظروف وملابسات حيازتهما لتلك الأسلحة البيضاء.

وتمكّن عدد من ضحايا عمليات السرقة بعدة مناطق تدخل ضمن نفوذ درك بلفاع من التعرف على الموقوفيْن، إذ سبق وأن سلباهم ما بحوزتهم من أغراض شخصية ومبالغ مالية في الشارع العام بالعنف وتحت التهديد بأسلحة بيضاء.

يُشار إلى أن منطقة بلفاع وإنشادن وآيت ميلك تشهد في الآونة الأخيرة ما وصفه متصلون بهسبريس بـ"الانفلات الأمني"، بعد أن "عادت ظاهرة استهداف المارة بالشارع العام ووسط المداشر وبجنبات المؤسسات التعليمية إلى الاستفحال، أبطالها غرباء مدججون في الغالب بأسلحة بيضاء"، على حد قولهم.

وطالب المتصلون السلطات الدركية بـ"التدخل العاجل لاستتباب الأمن بالمنطقة، بعد أن نابت عنها السلطات المحلية والقوات المساعدة في البصم على توقيفات لأفراد شبكات إجرامية متخصصة في الكريساج"، كما جاء على لسانهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - محمد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:01
أناشد وزير الداخلية و المدير العام للامن الوطني السيد الحموشي ان يعيدا ( le pouvoirs ) أي القوة والدعم للقوات المساعدة وفي جميع الأماكن العامة من المملكة .وهناك سوف يعود الأمن والأمان .هذا راي الخاص ولكم الحل والاختيار يا أصحاب الرأي الصائب وشكرا لهسبرس
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13
2 - محمد الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:14
تحية وإجلال لرجال للقوات المساعدة كنتم الأوائل في الحزام الأمني في الصحراء المغربية بجانب إخوانكم الجنود البواسل من القوات المسلحة الملكية و بتفانيكم دحرتم المرتزقة إلى ما وراء الحدود.وكنتم في المدن والبوادي تادون كذلك خدمتكم لتعيم الأمن بجانب إخوانكم من الدرك ورجال الأمن أتمنى أن تعود لكم السلطة في إطار القانون وتحية وإجلال لجميع لحاملي إلسلاح للدود عن حيمى الوطن
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3
3 - alaa الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:22
شكرا لي أعوان السلطة والقوات المساعدة
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2
4 - s j de Tmra الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 14:28
عنوان المقال يعبر على مدى تدهور الحالة الأمنية في العديد من أشباه المدن في مغربنا الحبيب.
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