الشرطة تتدخل لإيقاف "مجرم خطير" بمدينة الناظور

هسبريس من الرباط (صورة: محمد العبوسي)

مكّن تنسيق بين فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف شخص، اليوم الأربعاء، مشتبها في تورطه ضمن محاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري وتكوين عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة والتزوير وتنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أنه جرى إيقاف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، برفقة شخص آخر يبلغ من العمر 25 سنة، على متن سيارة مسجلة بالخارج بمحطة للوقود بضواحي مدينة العروي، وهو في حالة تلبس بحيازة مسدس ناري من عيار 9 ملمترات و39 رصاصة، فضلا عن مبلغ مالي، حيث أبدى مقاومة عنيفة قبل أن تتمكن مجموعة التدخل الخاصة من إيقافه وتحييد الخطر الصادر عنه.

عملية تنقيط المشتبه فيه الرئيسي، البالغ 31 سنة، أوضحت أنه يشكل موضوع 21 مذكرة بحث صادرة في حقه من لدن مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بالناظور وبني أنصار، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ للاشتباه في تورطه في تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات بالعنف، وتنظيم الهجرة غير المشروعة، والتزوير واستعماله، ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري في إطار تصفية الحسابات في قضايا المخدرات.

وقد جرى إيداع المشتبه فيه الرئيسي ومرافقه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والكشف عن ارتباطاته المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما وُضع السلاح الناري المحجوز رهن إشارة مختبر الشرطة التقنية، لإخضاعه لخبرة باليستيكية للتحقق من الجرائم التي يحتمل أن يكون قد استخدم في ارتكابها، يضيف البلاغ الأمني.