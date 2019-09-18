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كُتّاب وآراء
سقوط من مرتفع صخري يقتل امرأة في "باب سبتة"
فارقت الحياة امرأة على مشارف الخمسينات، اليوم الأربعاء، متأثرة بجروح خطيرة تعرضت لها إثر حادث سقوط عرضي فوق منطقة صخرية على الشاطئ في معبر "باب سبتة".
مصادر مطلعة أفادت بأن الهالكة تقطن بحي رأس لوطا بالفنيدق، وتنحدر من جماعة زاوية سيدي قاسم (أمسا)، وكانت تمتهن التهريب المعيشي، مضيفة أنها كانت تحجز دورها في طابور طويل لممتهني التهريب المعيشي، وقد غادرت الطابور لقضاء حاجتها؛ غير أن قدميها تعثرتا لتسقط فوق منطقة صخرية تطل على الشاطئ، وتلفظ أنفاسها الأخيرة.
المصادر ذاتها أضافت أنه قد جرى نقل الهالكة إلى المستشفى جثة هامدة، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات الأسباب الحقيقية للوفاة.
وترتفع حصيلة شهداء لقمة العيش بمعبر سبتة، خلال السنة الجارية، إلى حالتين؛ فقد توفي رجل سبعيني في يونيو المنصرم بأزمة قلبية، أثناء وجوده بطابور طويل لممتهني التهريب المعيشي في انتظار دخول الثغر المحتل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
عموما يقول المثل : خبار الدار على باب الدار ...