حافلة للنقل الحضري تقتل سائق دراجة نارية بطنجة

جمال سماحي

لقي شاب مصرعه في حادثة سير، اليوم الأربعاء، بعدما دهسته حافلة للنقل الحضري بطنجة، على مستوى شارع الإمام مسلم، بحي الدرادب، بالقرب من مسجد الموحدين.

مصادر محلية متطابقة أفادت بأن الهالك، البالغ ستة وعشرين ربيعا، كان يعمل قيد حياته بمحل لتأجير الدراجات، بمنطقة عشابة، مضيفة أنه فقد السيطرة على دراجة كان يقودها، لينزلق تحت عجلات حافلة، ويلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح بليغة على مستوى الرأس.

المصادر ذاتها أضافت أن السلطات الأمنية حلت بمكان الحادثة، مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية، حيث باشرت تحقيقا في ظروفها وملابساتها، فيما أشرفت على نقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى "الدوق دي طوفار" .