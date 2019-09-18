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إضرام النار في سيارة يورّط عشرينيا بابن سليمان
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 22:30
عرضت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن سليمان، اليوم الأربعاء، شاباّ على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في إقدامه على عملية إجرامية تتعلّق بإضرام النار عمدا في ملك الغير.
وحسب مصادر هسبريس فإن شابا يبلغ من العمر 25 سنة كان قد تعمّد إضرام النار بواسطة أسطوانة غاز في سيارة تعود ملكيتها لأحد جيرانه، بسبب خلافات سابقة بينهما.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بالأمن الإقليمي بابن سليمان تدخّلت قصد توقيف المشتبه فيه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.