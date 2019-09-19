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الرئيسية | حوادث | تهمة "إهانة النيابة العامة" تورط شخصا بتزنيت‬

تهمة "إهانة النيابة العامة" تورط شخصا بتزنيت‬

تهمة "إهانة النيابة العامة" تورط شخصا بتزنيت‬
مصطفى البكار من تزنيت
الخميس 19 شتنبر 2019 - 13:05

أحالت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تزنيت، أمس، شخصا على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة ذاتها، يتابع في حالة اعتقال بتهم متعلقة بإهانة النيابة العامة والسب القذف والتشهير في حق أحد المواطنين، عبر "تدوينات" نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتعود تفاصيل هذه القضية، وفق مصادر هسبريس، إلى نشر الموقوف، المتحدر من جماعة الركادة أولاد جرار، "تدوينات" في حسابه على "فايسبوك"، يتهم فيها بعض ممثلي النيابة بابتدائية تزنيت بتورطهم في ما أسماه "الفساد والتستر على مافيا العقار".

وزادت المصادر نفسها أن شكاية ثانية تَقدم بها أحد المواطنين، تفيد بتعرضه للسب والقذف والتشهير من طرف الشخص نفسه، من خلال "تدوينات" وتسجيلات صوتية منشورة على "فايسبوك".

كما أوردت المعطيات ذاتها أن محكمة تزنيت حددت يوم غد الخميس كأول جلسة لمتابعة المعني بالأمر بجميع التهم المنسوبة إليه.

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