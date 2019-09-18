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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف "مُشرمل قاصر سلا" بمدينة العيون

الأمن يوقف "مُشرمل قاصر سلا" بمدينة العيون

الأمن يوقف "مُشرمل قاصر سلا" بمدينة العيون
هسبريس من الرباط
الأربعاء 18 شتنبر 2019 - 23:20

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق مع الشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء الأربعاء، من توقيف المشتبه فيه المتورط في قضية الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض التي كان ضحيتها قاصر بمدينة سلا.

المديرية العامة للأمن الوطني أوردت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنه جرى توقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة وهو من ذوي السوابق القضائية، مباشرة بعد وصوله إلى مدينة العيون بعدما كان قد لاذ بالفرار عقب تعريضه للضحية القاصر لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بمدينة سلا، وذلك بسبب خلاف حول معاملة بينهما انصبت على بيع كلب مملوك للضحية.

وكانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد فتحت بحثا قضائيا على ضوء شكاية القاصر، وباشرت في شأنها مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية التي أسفرت، مساء الأربعاء، عن تحديد مكان فرار المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة العيون.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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