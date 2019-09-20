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الرئيسية | حوادث | جمارك ميناء طنجة المتوسط تُفشل تهريب مخدرات‎

جمارك ميناء طنجة المتوسط تُفشل تهريب مخدرات‎

جمارك ميناء طنجة المتوسط تُفشل تهريب مخدرات‎
هسبريس من الرباط
الخميس 19 شتنبر 2019 - 11:10

تمكّنت عناصر الجمارك المشتغلة بميناء طنجة المتوسط من ضبط كمية من المخدرات، كان ينوي حاملها تهريبها خارج التراب المغربي.

مصدر جمركي أورد أن تفتيش مقطورة عربة محمّلة بالبرتقال مكّن من حجز حوالي 20 كيلوغراما من مخدر الشيرا، مخبأة داخل ثلاث قنينات خاصة بإطفاء الحريق.

وقد جرى إيقاف السائق، مغربي الجنسية، وتسليمه إلى مصالح الشرطة التي وضعته رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

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