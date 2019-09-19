ضبط أجانب يستعملون جوازات مزورة في الناظور

هسبريس من الرباط

تمكّنت عناصر شرطة المعبر الحدودي "باريوتشينو"، على تخوم مليلية، من إيقاف ستة أشخاص، بينهم امرأة، كانوا يعتزمون دخول الثغر بجوازات سفر مزورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية التدقيق في جوازات سفر الموقوفين، وهم 5 تونسيين رجال وامرأة سورية، أوصلت العناصر الأمنية بالمعبر الحدودي إلى اكتشاف التزوير، ليجري إيقاف الأشخاص المعنيين على الفور.

وقد أحيل الموقوفون الستة على الشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث معهم بخصوص الجوازات المزورة والجهة التي مكنتهم منها وباقي التفاصيل.