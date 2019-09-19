24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مجلس المنافسة ينفي تسريب "معطيات تحقيقية" (5.00)

  2. حملة وطنية تقيس المشاكل الصحية وسط المدارس‬ (5.00)

  3. أكاديمية التربية توضح بخصوص "الشاوية الصخرة" (5.00)

  4. فريق "البام" يمسك بتقارير جطو ويطلب حضور وزراء إلى البرلمان (5.00)

  5. عالم اجتماع يبسط معالم "حداثة مضغوطة" في تجربة كوريا الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط أجانب يستعملون جوازات مزورة في الناظور

ضبط أجانب يستعملون جوازات مزورة في الناظور

ضبط أجانب يستعملون جوازات مزورة في الناظور
هسبريس من الرباط
الخميس 19 شتنبر 2019 - 14:13

تمكّنت عناصر شرطة المعبر الحدودي "باريوتشينو"، على تخوم مليلية، من إيقاف ستة أشخاص، بينهم امرأة، كانوا يعتزمون دخول الثغر بجوازات سفر مزورة.

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية التدقيق في جوازات سفر الموقوفين، وهم 5 تونسيين رجال وامرأة سورية، أوصلت العناصر الأمنية بالمعبر الحدودي إلى اكتشاف التزوير، ليجري إيقاف الأشخاص المعنيين على الفور.

وقد أحيل الموقوفون الستة على الشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث معهم بخصوص الجوازات المزورة والجهة التي مكنتهم منها وباقي التفاصيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.