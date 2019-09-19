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الرئيسية | حوادث | خطف تلميذتين يضع شخصين في ورطة بابن أحمد

خطف تلميذتين يضع شخصين في ورطة بابن أحمد

خطف تلميذتين يضع شخصين في ورطة بابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 19 شتنبر 2019 - 17:35

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بمدينة ابن أحمد سرية سطات، اليوم الخميس، شاباً للاشتباه في تورّطه رفقة صديقه في اختطاف تلميذتين بواسطة عربة مجرورة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من أمام إعدادية سيدي الذهبي نواحي سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بعاصمة امزاب تمكّنت من التوصل إلى هوية المشتبه فيهما وتحديد مكانهما، بناء على الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها، وتوّجت بإيقاف أحد المشتبه فيهما، وتحرير التلميذتين وتسليمهما إلى ذويهما، في انتظار إجراء جميع المعاينات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الضحيتين.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك حجزت كلاّ من العربة المجرورة والأسلحة البيضاء التي استعملت في عملية الاختطاف، مع وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، للاستماع إليه تمهيديا قبل عرضه على ممثل الحق العام بالدائرة الاستئنافية سطات، للنظر في المنسوب إليه، وموازاة مع ذلك حررت مذكرة بحث في حق رفيقه قصد إيقافه وتقديمه إلى العدالة لاتخاذ المتعيّن في حقه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مرحبا الخميس 19 شتنبر 2019 - 18:02
السجن لم يعد يخيف أحدا. وذالك سبب في تنامي الجريمة بكل أصنافها وألوانها. لو كان العقاب أشد .لكان المجرم يفكر ألف مرة قبل الإقدام على إرتكاب حماقة.
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