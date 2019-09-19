خطف تلميذتين يضع شخصين في ورطة بابن أحمد

إبراهيم الحافظون من سطات

أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بمدينة ابن أحمد سرية سطات، اليوم الخميس، شاباً للاشتباه في تورّطه رفقة صديقه في اختطاف تلميذتين بواسطة عربة مجرورة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من أمام إعدادية سيدي الذهبي نواحي سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بعاصمة امزاب تمكّنت من التوصل إلى هوية المشتبه فيهما وتحديد مكانهما، بناء على الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها، وتوّجت بإيقاف أحد المشتبه فيهما، وتحرير التلميذتين وتسليمهما إلى ذويهما، في انتظار إجراء جميع المعاينات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الضحيتين.

وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك حجزت كلاّ من العربة المجرورة والأسلحة البيضاء التي استعملت في عملية الاختطاف، مع وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، للاستماع إليه تمهيديا قبل عرضه على ممثل الحق العام بالدائرة الاستئنافية سطات، للنظر في المنسوب إليه، وموازاة مع ذلك حررت مذكرة بحث في حق رفيقه قصد إيقافه وتقديمه إلى العدالة لاتخاذ المتعيّن في حقه.