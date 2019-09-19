24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:10
|13:26
|16:50
|19:33
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- دوار أكرض نوتحتاح .. بقعة من المغرب العميق تتجرع مرارة العزلة
- "هيسبريس تمودا" تتصفُّحَ قرنا من البحث بالمغرب
- إكراهات احتلال المِلك العام المائي تستوقف المجلس الأعلى للحسابات
- انتظارات الدخول المدرسي
- التقويم التشخيصي .. الحاجة إلى إطار مرجعي
فريق "البام" يمسك بتقارير جطو ويطلب حضور وزراء إلى البرلمان (5.00)
عالم اجتماع يبسط معالم "حداثة مضغوطة" في تجربة كوريا الجنوبية (5.00)
- "لسان بنكيران" ينسف أطروحة دكتوراه ويخلق جدلا أكاديميا بأكادير - (130)
- تطويق الحدود البرية يُقرّب موريتانيا من الجزائر وجبهة البوليساريو - (99)
- وفاة رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي - (47)
- التنقيب عن "الذهب الأسود" قبالة ساحل أكادير يغري شركة عالميّة - (46)
- المرتجي يقرأ نتائج رئاسيات تونس .. "باراشوت" الرئيس وفخ الجماهير - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خطف تلميذتين يضع شخصين في ورطة بابن أحمد
أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بمدينة ابن أحمد سرية سطات، اليوم الخميس، شاباً للاشتباه في تورّطه رفقة صديقه في اختطاف تلميذتين بواسطة عربة مجرورة، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، من أمام إعدادية سيدي الذهبي نواحي سطات.
وحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر الدرك الملكي بعاصمة امزاب تمكّنت من التوصل إلى هوية المشتبه فيهما وتحديد مكانهما، بناء على الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها، وتوّجت بإيقاف أحد المشتبه فيهما، وتحرير التلميذتين وتسليمهما إلى ذويهما، في انتظار إجراء جميع المعاينات الطبية اللازمة للتأكد من سلامة الضحيتين.
وزادت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك حجزت كلاّ من العربة المجرورة والأسلحة البيضاء التي استعملت في عملية الاختطاف، مع وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، للاستماع إليه تمهيديا قبل عرضه على ممثل الحق العام بالدائرة الاستئنافية سطات، للنظر في المنسوب إليه، وموازاة مع ذلك حررت مذكرة بحث في حق رفيقه قصد إيقافه وتقديمه إلى العدالة لاتخاذ المتعيّن في حقه.