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الرئيسية | حوادث | قنبلة تستنفر سلطات جماعة مقريصات بإقليم وزان‬

قنبلة تستنفر سلطات جماعة مقريصات بإقليم وزان‬

قنبلة تستنفر سلطات جماعة مقريصات بإقليم وزان‬
هسبريس من وزان
الخميس 19 شتنبر 2019 - 23:26

خلف عثور مواطنين على قنبلة مدفونة بأحد المسالك الطرقية بدوار اغلادن، التابع للنفوذ الترابي لجماعة مقريصات بإقليم وزان، موجة من الذعر في صفوف الساكنة.

مصادر محلية أكدت في تصريح لهسبريس خبر العثور على قنبلة قديمة لم تنفجر بعد، مشيرة إلى كونها تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتم اكتشافها بالصدفة على هامش أوراش لفتح بعض المسالك الطرقية في إطار فك العزلة عن الجماعة الترابية سالفة الذكر.

وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، قامت عناصر الدرك الملكي، مرفوقة بممثل للسلطات المحلية، بالانتقال إلى المكان من أجل فتح تحقيق في الموضوع؛ "وتم نقل القنبلة القديمة حفاظا على أمن الساكنة، حيث سيتم العمل على إبطال مفعولها بالتنسيق مع مصالح القوات المسلحة الملكية".

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على قنابل ضواحي وزان، خاصة بجماعة ونانة التي تعتبر حيزا ملغوما، إذ أوضحت مصادر هسبريس أنه سبق أن تم العثور على قنابل عدة بها، موضحة أنها كانت تشكل قديما حقلا لتدريب جنود الاحتلال على استعمال الأسلحة والمتفجرات.

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