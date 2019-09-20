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جمارك فاس تحجز كميات "سنابل الكيف" و"طابا"
الخميس 19 شتنبر 2019 - 21:38
تمكنت العناصر الجمركية التابعة لزمرة فاس من حجز كمية كبيرة من "سنابل الكيف" و"طابا"؛ وذلك على متن سيارة تحمل صفائح ترقيم مزورة.
مصدر لهسبريس أورد أن السيارة كانت محملة بـ970 كيلوغراما من "سنابل الكيف" و"طابا"، وتم توقيفها على مستوى طريق فرعية توصل إلى الطريق الوطنية رقم 06، المؤدية إلى مدينة مكناس؛ وذلك بعد نصب كمين محكم من طرف عناصر زمرة فاس.
وتمت إحالة أحد الموقوفين على الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي، قصد تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.