24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مجلس المنافسة ينفي تسريب "معطيات تحقيقية" (5.00)

  2. حملة وطنية تقيس المشاكل الصحية وسط المدارس‬ (5.00)

  3. أكاديمية التربية توضح بخصوص "الشاوية الصخرة" (5.00)

  4. فريق "البام" يمسك بتقارير جطو ويطلب حضور وزراء إلى البرلمان (5.00)

  5. عالم اجتماع يبسط معالم "حداثة مضغوطة" في تجربة كوريا الجنوبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | العثور على جثة شابة مهشمة الرأس بشفشاون

العثور على جثة شابة مهشمة الرأس بشفشاون

العثور على جثة شابة مهشمة الرأس بشفشاون
جمال سماحي من تطوان
الخميس 19 شتنبر 2019 - 19:11

اهتز دوار "بوعادلين"، التابع للنفوذ الترابي لجماعة الدردارة، ضواحي إقليم شفشاون، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة في منتصف عقدها الرابع، في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر محلية متطابقة أن الهالكة شابة عازبة، تبلغ من العمر خمسا وثلاثين سنة، وقد عثر عليها جثة هامدة، مهشمة الرأس، غير بعيد عن منزل أسرتها، واصفة الجريمة بـ"البشعة".

وبمجرد إشعارها، حلت السلطة المحلية بمكان الجريمة، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي والشرطة العلمية، حيث فتحت تحقيقا في الواقعة لفك خيوطها، لتحديد الجهة المتورطة؛ فيما جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، وفق المصادر ذاتها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.