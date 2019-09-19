العثور على جثة شابة مهشمة الرأس بشفشاون

جمال سماحي من تطوان

اهتز دوار "بوعادلين"، التابع للنفوذ الترابي لجماعة الدردارة، ضواحي إقليم شفشاون، على وقع جريمة قتل راحت ضحيتها فتاة في منتصف عقدها الرابع، في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر محلية متطابقة أن الهالكة شابة عازبة، تبلغ من العمر خمسا وثلاثين سنة، وقد عثر عليها جثة هامدة، مهشمة الرأس، غير بعيد عن منزل أسرتها، واصفة الجريمة بـ"البشعة".

وبمجرد إشعارها، حلت السلطة المحلية بمكان الجريمة، مرفوقة بعناصر الدرك الملكي والشرطة العلمية، حيث فتحت تحقيقا في الواقعة لفك خيوطها، لتحديد الجهة المتورطة؛ فيما جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لشفشاون، وفق المصادر ذاتها.